المقاولون العرب يهزم طنطا بثلاثية في بطولة الجمهورية مواليد 99

انتهت مباراة المقاولون العرب مع طنطا بفوز كبير لأبناء ذئاب الجبل بثلاثية نظيفة وأقيمت المباراة على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر. أحرز أهداف اللقاء محمد جلال هدف ومحمد حمدى هدف ومصطفى ياسر الشهير بريشة هدف. هدف ومصطفى ياسر الشهير بريشة هدف. يقود جهاز فنى للمقاولون مجدى مصطفى مدير فنى وأحمد كمونة مدرب وإبراهيم عبدالجواد مدرب حراس مرمى وهانى عدلى إدارى الفريق وأحمد حسام علاج طبيعى وكريم مجدى أحمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة. مرمى وهانى عدلى إدارى الفريق وأحمد حسام علاج طبيعى وكريم مجدى أحمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة.

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