المصري يترقب قرعة دوري المجموعات بالكونفيدرالية

يترقب الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة إيهاب جلال قرعة دورى المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية التى تجرى بعد غد - الثلاثاء - بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة.

بين 16 فريقا وصلوا لدور المجموعات من مصر المصري وبيراميدز والنصر الليبي وبارادو من الجزائر ونهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب واف سي نواذيبو من موريتانيا واينوجو رينجرز وانييمبا من نيجيريا وموتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية وسان بيدرو من كوت ديفوار وأدجوبي من بنين وبيدفيست ويتس من جنوب أفريقيا وزاناكو من زامبيا وهورويا من غينيا وجوليبا من مالي.

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ويدخل المصرى ضمن التصنيف الأول مع

هورويا ونهضة بركان وإنيمبا ، والتنصيف الثاني يضم حسنية أغادير المغربي وزاناكو الزامبي وإينوجو النيجيري ودجوليبا المالي ، والفرق غير المصنفة تضم بيراميدز وبارادو الجزائري وموتيما (الكونغو الديموقراطية) وسان بيدرو الإيفواري والنصر الليبي ونواذيبو الموريتاني وبيدفيست الجنوب إفريقي وإيساي البنيني ، وينتظر "جلال" معرفة أسماء الفرق التى سيواجهها ومواعيد المباريات لوضع برنامج زمنى للتدريبات والمعسكرات وكافة الإستعدادات وينتظر هل ستكون المباراة الأولى داخل أو خارج مصر حسب القرعة ، حيث يتطلب السفر مبكراً قبل المباراة بخمسة أيام إذا كانت خارج مصر، ويتابع الجهاز الفني اللاعبين الموجودين مع منتخباتهم الوطنية سواء أحمد جمعة مع المنتخب الوطني الأول وكريم العراقي مع المنتخب الأوليمبي ومحمود وادي مع منتخب فلسطين ومفتاح طقطق مع المنتخب الليبي .

ويواصل الفريق تدريباته ببورسعيد واستغلال فترة التوقف الحالية لعلاج الأخطاء فى منطقة الدفاع ووسط الملعب وأيضا علاج كافة المصابين للحاق بالمباريات الأفريقية والمحلية ، ويخوض الفريق 4 مباريات الأولى تقام اليوم أمام فريق الجمارك والثانية أمام الإسماعيلي ثم مصر المقاصة بالإسماعيلية والمباراة الرابعة ستقام ببورسعيد، ويسعى إيهاب جلال من خلال المباريات الودية منح لاعبيه حساسية المباريات خلال فترة التوقف ، وإستعدادات خاصة لمباراته بالجولة السابعة من الدوري والتي تجمعه بالمقاولون العرب والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الاثنين الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد الجيش بالسويس.