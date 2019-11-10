بالفيديو .. ليفربول يضرب بقوة ويقسو على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف

حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا ومهما على ضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف واحد في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب انفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بالدوري الإنجليزي.

سجل فابينيو الهدف الأول في الدقيقة 6 من تسديدة صاروخية على يسار منطقة الجزاء ، واضاف محمد صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة الثالثة عشر برأسية رائعة ، قبل ان يسجل ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 51 ، في حين سجل هدف تقليص الفارق لمانشستر سيتي اللاعب برناردو سيلفا في الدفيفة 78 لينتهي اللقاء بتفدم الريدو يثبلثة أهداف لهدف واحد.

سيطر مانشيتر سيتي على مجريات اللعب وأهدر لاعبوه العديد من الفرص التي كانت كفيلة بقلب

نتيجة اللقاء خاصة في الشوط الأول الا ان عدم التوفيق وتألق دفاع الريدو حال دون ذلك ، في حين أعتمد اصحاب الأرض على الهجمات المرتدة السريعة والتي مثلت خطورة كبيرة على مرمى الضيوف وأسفرت عن هدفين في الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني باغت ساديو ماني الضيوف بهدف ثالث قاتل ليتراجع اداء مالنشستر قبل ان ينجح برناردو سيلفا في تسجيل هدف تقليص الفارق ولكن الوقت لم يسعف الضيوف في تعديل النتيجة لينتهي اللقاء بفوز مهم لليفربول بثلاثية لهدف.

بهذا الفوز واصل ليفربول انفراده بصداراة جدول الترتيب بعدما رفع

رصيده إلى 34 نقطة ، في حين يحتل مانشتر سيتي المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

وبدأ الريدز اللقاء بتشكيل ضم كل من أليسون بيكر في حراسة المرمى ، وأرنولد، ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون للدفاع ، وفابينيو، هندرسون، فينالدوم في خط الوسط ، ويقود الهجوم الثلاثي ، ساديو ماني، فيرمينو، محمد صلاح .

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في حين بدأ بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من ، كلاوديو برافو لحراسة المرمى ، و كايل والكر، جون ستونز، فيرناندينهو، أنجيلينو في خط الدفاع ، و كيفين دي بروين، رودريجو، ألكاي جندوجان في وسط الملعب ، ويقود الهجوم كل من بيرناندو سيلفا، سيرجيو أجويرو، رحيم سترلينج.

شاهد هدف ليفربول الأول في شباك مانشستر سيتي

شاهد هدف محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي

شاهد هدف ليفربول الثالث في مانشيستر سيتي

شاهد هدف مانشستر سيتي في شباك ليفربول