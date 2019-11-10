سموحة ٩٩ يفوز على المصري ١/٢

فاز فريق سموحة مواليد ٩٩ لكرة القدم بنادي سموحة على المصرى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحه ضمن مباريات بطولة الجمهورية.
سجل هدفى سموحة أحمد ناصر وسلامة أحمد وبذلك يرتفع رصيد سموحة إلى ١٤نقطة.
لعب سموحة بتشكيل مكون من هيثم نادى، طارق محمد، أحمد هشام، خالد عبدالفتاح، حسام محمد، مهند أحمد، أحمد غنيم، مؤمن حمدان، سلامة أحمد، أحمد ناصر، أحمد سعد واشترك أثناء المباراةكلا من نور محمود، علاء نبيل، محمد أحمد.
يتكون الجهاز الفني من خميس جعفر مدير فنى، محمد العمدة مدرب عام، جاسر عبدالحميد مدرب، أسامة الشاذلى مدرب حراس المرمى، عادل ذكى إدارى الفريق، محمد إمام علاج طبيعي، وليد حسن عامل مهمات.
يقود قطاع الناشئين رضا البلتاجى رئيس القطاع وعبدالبديع حمادة مدير إدارى القطاع.
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