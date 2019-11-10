جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا في البرازيل 2019

تنطلق مساء اليوم الأحد 10-11-2019، مرحلة خروج المغلوب الثانية من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة على الأراضي البرازيلية حتى يوم 17 نوفمبر.
تواجه باراجواي نظيرتها هولندا التي يتصدر لاعبها “سونتجي هانسين” لائحة هدافي البطولة بـرصيد 5 أهداف، في افتتاح مباريات دور الـ8 من كأس العالم للناشئين على ملعب كليبير أندرادي في تمام الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة، 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.
وستشهد مرحلة دور الـ8 مواجهتين من الوزن الثقيل، الأولى بين إسبانيا وفرنسا، والثانية بين البرازيل – صاحبة الضيافة – والمنتخب الإيطالي العنيد.
ومن المقرر إقامة مباريات دور الـ8 من مونديال الناشئين أيام 10 و11 و12 من نوفمبر.
للتعرف على جميع نتائج دور مجموعات كأس العالم تحت 17 عامًا (اضغط هنا).
للتعرف على جميع نتائج الدور ربع النهائي من كأس العالم تحت 17 عامًا (اضغط هنا).
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المباراة ????????
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موعد المباراة ⏰ والملعب ????
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القنوات الناقلة ????????
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هولندا – باراجواي
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يوم الأحد 10-11-2019 الساعة 21:30 بتوقيت مصر، الساعة 22:30 بتوقيت السعودية، ملعب كليبير أندرادي
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Super sport Maximo 1
beIN sports HD 7
Sky sports football
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كوريا الجنوبية – المكسيك
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يوم الاثنين 11-11-2019، الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت مصر، 2:00 صباحًا بتوقيت السعودية، ملعب كليبير أندرادي
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Super sport Maximo 1
beIN sports HD 7
Sky sports football
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إسبانيا – فرنسا
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يوم الاثنين 11-11-2019، الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو
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ORF Sport
Super sport Maximo 1
beIN sports HD 7
Sky sports football
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إيطاليا – البرازيل
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يوم الثلاثاء 12-11-2019، الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت مصر، 2:00 بتوقيت السعودية، ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو
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ORF Sport
Super sport Maximo 1
beIN sports HD 7
Sky sports football
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