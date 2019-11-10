نتيجة مباراة اليوفنتوس وميلان فى الدوري الإيطالي

يترقب عشاق الكالتشيو المباراة المرتقبة بين نادي اليوفنتوس ونادي الميلان فى قمة الاسبوع الثاني عشر من منافسات الدوري الايطالي (السيريا آ) 2019-2020, والمقرر إقامتها مساء اليوم الاحد على ملعب السيدة العجوز “أليانز ستاديوم” بتورينو فى تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة, الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.

ويدخل اليوفي المباراة فى المركز الثاني من ترتيب جدول السيريا آ برصيد 29 نقطة بدون أي هزيمة وبفارق نقطتين عن المتصدر نادي إنتر ميلانو.

ويعيش ميلان فترة صعبة جدًا وسط سلسلة من النتائج السلبية منذ بداية الموسم، بعدما تلقى الفريق 6 هزائم مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد، ليحتل المركز الـ 11 برصيد 13 نقطة فقط.

ويأمل ميلان في الخروج من كبوته على حساب غريمه يوفنتوس، عندما يحل ضيفًا على البيانكونيري بملعب أليانز ستاديوم.

ومع امتلاك ميلان لعناصر مميزة في الخط الأمامي مثل بيونتيك وريبيتش ورفائيل لياو مع مساندة الأجنحة كالهانجولو وسوسو، يحتاج ميلان للضغط بشكل مكثف على قلوب دفاع البيانكونيري، والتركيز على الكرات العرضية التي دائمًا ما تسبب مشكلة للثنائي بونوتشي ودي ليخت.

ولاشك أن يوفنتوس يمتلك ترسانة من النجوم والأسماء الكبيرة في تشكيلته، خاصة في منطقة الوسط، ومع ذلك تتمثل أحد مشكلات يوفنتوس أيضًا في العامين الأخيرين في لاعبي الوسط.

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ويسعمل المدرب ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، الاعتماد على الضغط العالي وتضييق المساحات لمحاولة التغلب على تلك المشكلة فى منطقة الوسط.

وإليكم آخر 10 مواجهات بين اليوفنتوس والميلان فى الدوري الإيطالي: