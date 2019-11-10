الوداد يقلد الرجاء ويسقط في الدوري المغربي على يد بركان

إنفجر نهضة بركان اليوم فى وجه الوداد بالفوز بهدف دون مقابل فى إطار مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من البطولة الإحترافية 1 “الدوري المغربي” 2019-2020, والتي أقيمت على أرضية استاد المركب الرياضي محمد الخامس, مساء اليوم الأحد 10-11-2019 فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

و كان قد انتصر الوداد الرياضي علي إتحاد طنجة بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة الماضية, ويحتل المركز الثاني فى مسابقة الدوري المغربي برصيد 10 نقاط.

وكذلك انتصر نهضة بركان على سريع وادي زم بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية, ويحتل نهضة بركان المركز السادس برصيد 7 نقاط من ترتيب جدول الدوري المغربي.

سجل نهضة بركان الهدف الوحيد قبل نهاية الشوط الأول من المباراة فى الدقيقة 42 عن طريق اللاعب يوسوفو دايو.

وقد شهد الشوط الثاني من المباراة تداخلات عنيفة وقوية والتي أسفرت عن مغادرة لاعب نهضة بركان بكر الهلالي بالبطاقة الحمراء, وقبل النهاية طرد لاعب الوداد يحي جبران بعد تحصله على البطاقة الصفراء المرة الاولي فى الدقيقة 40 والثانية فى الدقيقة 88, لينتهي اللقاء بفوز نهضة بركان بهدف وحيد.

Advertisements

وبهذا الفوز يتقدم نهضة بركان فى ترتيب الجدول الي المركز الرابع برصيد 10 نقاط متساوياً فى النقاط مع الوداد ومع مولودية وجدة, وبفارق نقطة عن المتصدر نادي المغرب التطواني.

وتأتي هذه المباراة المؤجلة من الاسبوع الخامس بالدوري المغربي وسط عدد من الغيابات وكان يسعي الوداد الي تحقيق فوز ثالث على التوالي ليصعد به لصدارة البطولة الإحترافية المغربية للمرة الأولي هذا الموسم.

وكان الرجاء قد خسر يوم أمس من يوسفية برشيد في الوقت المحتسب بدل الضائع ليُلحق يوسفية برشيد المتعثر أول هزيمة بالرجاء في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم هذا الموسم، عندما تغلب على ضيفه 3-2 في مباراة مؤجلة اليوم السبت.

وإليكم آخر 5 مواجهات بين الفريقين فى جميع المسابقات: