أهداف مباراة نيجيريا وكوت دي فوار في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

شاهد أهداف مباراة نيجيريا وكوت دي فوار في أمم أفريقيا التي أقيمت ليلة السبت 9-11-2019.
قاد لاعب نادي يوبين البلجيكي “سيلاس جناك” منتخب بلاده الإفواري تحت 23 عاما لهزيمة نظيره النيجيري على ملعب السلام الدولي، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 عامًا المقامة حاليًا في مصر.
وسجل سيلاس جناك هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 71 بعدما نفذ ركلة جزاء سددها في القائم الأيمن لحارس مرمى نيجيريا، لتسير الكرة على خط المرمى بشكل غريب، لكن حكم المباراة شاهد مرورها للخط.
وتصدرت كوت دي فوار المجموعة الثانية بعد هذا الفوز بسبب تعادل زامبيا وجنوب أفريقيا في نفس المجموعة من دون أهداف.
وتتصدر مصر المجموعة الأولى بفارق نقطتين كذلك عن الكاميرون وغانا بعدما تعادلا معًا بهدف لمثله.
وتستكمل مباريات دور المجموعات، بالجولة الثانية في المجموعة الأولى يوم غد الاثنين 11-11-2019 على ملعب القاهرة الدولي.
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