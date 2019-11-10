ملخص مباراة جنوب أفريقيا وزامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 21 عامًا

تفنن منتخب زامبيا تحت 23 عامًا في إهدار فوز كان في المتناول اليد أمام منتخب جنوب أفريقيا بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 عامًا، ليلة أمس السبت.

زامبيا ظهرت بمستوى أفضل من جنوب أفريقيا في تلك الأمسية، وكانت الأكثر تهديدًا للمرمى بفرص مستمرة سواء عن طريق التسديد بعيد المدى أو الاختراق على الأطراف أو من العمق.

لكن اللمسة الأخيرة والدقة في إنهاء الفرص، أكثر ما عاب منتخب زامبيا، وأضاع عليه فرصة مشاركة كوت دي فوار لصدارة هذه المجموعة الصعبة.

وكانت كوت دي فوار تمكنت من الفوز بهدف دون رد على نيجيريا، في استمرار لمسلسل النتائج الضعيفة في الجولة الافتتاحية لهذه البطولة، حيث فازت مصر على مالي بهدف دون رد ضمن المجموعة الأولى، وشهدت مباراة الكاميرون وغانا في نفس المجموعة تعادلهما بنتيجة 1/1.

وتستكمل مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، يوم غد الاثنين الموافق 11-11-2019 بمباراتين في المجموعة الأولى.