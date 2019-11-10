أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الانجليزي

أقيمت عصر اليوم الأحد 10-11-2019 مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد، وشهدت فوز مانشستر يونايتد 1/3، ليعود إلى النصف الأول من جدول ترتيب البريميرليج.

وخسر فريق الشياطين الحمر من بورنموث في الجولة الـ 11 من البريميرليج بهدف دون رد، وعمل على الفوز بأي طريقة أمام برايتون هذا المساء، بهدف الاستفادة من خسارة بورنموث أمام نيوكاسل في هذه الجولة، وتعادل شيفيلد يونايتد أمام توتنهام، وخسارة آرسنال أمام ليستر سيتي.

تقدم مانشستر يونايتد بهدفين في أول 20 دقيقة بواسطة ثنائي الوسط “آندرياس بيريرا وسكوت مكتوميناي”، الهدف الأول من تسديدة لبيريرا من لعب مفتوح بعد مساعدة مارسيال، والهدف الثاني من ركلة ركنية بمتابعة لرأسية ماجواير.

وأحتسب الهدف الثاني لمانشستر يونايتد باسم مدافع نادي برايتون “بروبير” وليس لصالح سكوت مكتوميناي، ليبقى رصيد الأخير هدفين هذا الموسم.

وقلص برايتون النتيجة في الدقيقة 64 برأسية من المدافع دانك بعد ركلة ركنية نفذت من الجهة اليمنى لمرمى مانشستر يونايتد.

لكن مانشستر يونايتد رد بسرعة في الدقيقة 66 بهدف من عملية ثنائية بين مارسيال وراشفورد، انتهت بتصويبة قوية من راشفورد ارتطمت في العارضة وعانقت الشباك.

ودخل مانشستر يونايتد هذه المباراة من دون 8 من لاعبيه بداعي الإصابة، وغاب القائد آشلي يونج بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وواصل إيريك بايي غيابه بسبب إصابة عميقة تعرض لها مطلع الموسم، ويغيب المدافع البرتغالي دالوت، والمدافع الهولندي فوسو مينساه، والمدافع الإنجليزي جوميز.

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غاب كذلك لاعب الوسط الدولي الصربي نيمانيا ماتيتش، وبطل العالم مع فرنسا 2018 “بول بوجبا” بالإضافة إلى الظهيرين الإنجليزيين توانزيبي ولوك شو.

ورفع مانشستر يونايتد رصيد نقاطه قبل التوقف الدولي إلى 16 نقطة في المركز السابع بفارق 9 نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي اللذين ينافسان بكل قوة على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

شاهد أهداف مانشستر يونايتد وبرايتون

هدف مانشستر يونايتد الأول في الدقيقة 17 “بيريرا”

هدف مانشستر يونايتد الثاني في الدقيقة 19 “مكتوميناي”

هدف برايتون الأول في الدقيقة 64 “دانك”

هدف مانشستر يونايتد الثالث في الدقيقة 66 “راشفورد”