الملعب التونسي يُعطل قطار الترجي ويخفف الضغط على الصفاقسي

إلتقي اليوم نادي الملعب التونسي ونادي الترجي الرياضي فى الديربي الصغير ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التونسي الممتاز 2019-2020 والذي انتهي بنتيجة التعادل السلبي, واالذي أقيم على ملعب التونسي “ملعب باردو” اليوم الأحد 10-11-2019, فى تمام الساعة 14:58 بتوقيت القاهرة, الساعة 12:58 بتوقيت جرينتش. ودخل الضيف نادي الترجي اللقاء فى المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري التونسي برصيد 15 نقطة. ودخل نادي الملعب التونسي المباراة فى المركز السادس برصيد 13 نقطة. وكانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين على ملعب باردو فى الموسم الماضي بالجولة 16 وقد انتهت بفوز الترجي 2-1. Advertisements انتهي اللقاء بين الفريقين بالتعادل السلبي وفشل الترجي فى اللحاق بالصفاقصي وبقى في المركز الثالث برصيد 16 نقطة, بينما وصل الملعب التونسي الي النقطة 14 فى المركز السادس. وإليكم آخر 5 مواجهات بين الترجي والملعب التونسي فى الدوري التونسي: التاريخ + الجولة النتيجة الملعب 23/4/2016 (الجولة23) الملعب التونسي 0-0 الترجي باردو 16/12/2017 (الجولة12) الملعب التونسي 2-2 الترجي باردو 11/3/2018 (الجولة21) الترجي 3-0 الملعب التونسي الاولمبي برادس 26/9/2018 (الجولة3) الترجي 1-1 الملعب التونسي الاولمبي برادس 2/3/2019 (الجولة16) الملعب التونسي 1-2 الترجي باردو

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