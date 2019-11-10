منتخبنا الوطني يتعادل مع قطر ويتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب

تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس آسيا 2020 للشباب التي ستقام في أوزبكستان، وذلك بعد تعادله مع نظيره القطري (1-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، بملاعب أكاديمية أسباير في إطار مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.



وبدأ المنتخب القطري بإحراز هدف في شباك منتخبنا بأقدام نايف الحضرمي في الدقيقة 42 من ركلة حرة مباشرة، وعادل منتخبنا الوطني النتيجة في الدقيقة 63، بأقدام ماهر أحمد كما أهدر محمد عبد الوهاب ركلة جزاء لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 62.



وارتفع رصيد منتخبنا الوطني إلى 7 نقاط وهو نفس رصيد نظيره القطري، لكن فارق الأهداف منح الأفضلية للعنابي في تصدر المجموعة ومن ثم التأهل مباشرة لكأس آسيا.

وجاء تأهل منتخبنا الوطني على اعتبار أنه سيكون ضمن أفضل الفرق التي حصلت على المركز الثاني كونه حصد 7 نقاط.



جاءت المباراة جيدة المستوى تبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور في الشوط الأول الذي نجح خلاله المنتخب القطري في تسجيل هدف أنهى به هذا الشوط.



وتفوق منتخبنا الوطني في الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدف التعادل.



واستمرت محاولات منتخبنا الوطني في البحث عن الفوز من أجل التأهل، لكن كل المحاولات باءت بالفشل أمام صمود الدفاع القطري.