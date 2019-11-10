اونلاين | الآن“Live Now” يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر اليوم الأحد 10 – 11 – 2019 بدون تقطيع الدورى الإيطاليHD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآن“Live Now” يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر اليوم الأحد 10 – 11 – 2019 بدون تقطيع الدورى الإيطاليHD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوفنتوس وميلان بث مباشر ، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدورى الإيطالي ” الكالتشيو” هذا الموسم 2019 / 2020 ، اليوفي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة هذا الموسم برصيد 29 نقطة من 11 مباراة ، حيث تمكن فريق السيدة العجوز من الفوز في تسع مباريات وتعادل في مباراتين ولم يتلقي الفريق أي هزيمة حتي الآن ، مباراة اليوم هامة جدا لليوفي نظرا لتصدر فريق إنترميلان برصيد 31 نقطة ، فاذا أراد كريستيانو رونالدو ورفاقه استعادة الصدارة مرة أخرى عليهم بالفوز بالثلاث نقاط في المباراة .

أما فريق الميلان فيقدم أداءاً لا يحسد عليه هذا الموسم حتي الآن ، فقد جمع الفريق 13 نقطة فقط من 11 مباراة يحتل بهم المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الكالتشيو هذا الموسم ، أداء ضعيف جدا وموسم للنسيان من جانب الفريق العريق الذي كان أحد عمالقة أوروبا أحد الأيام ، لذلك فمن الطبيعي سيكون أقصي طموح اللاعبين هو الخروج بنقطة تعادل من اللقاء أمام فريق بحجم ومستوى يوفنتوس ، فسوف نرى ما سيحدث في القمة الكبيرة بين الفريقين .

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مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر

يقام اللقاء اليوم بين فريقي يوفنتوس وميلان بث مباشر وذلك في يوم الأحد الموافق 10 – 11 – 2019 ، وذلك علي ملعب أليانز (تورينو) ، وسوف يكون اللقاء علي فضائية Bein Sports HD4 ، توقيت اللقاء في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ، الثامنة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة .

وسوف نتابع معكم بنشر كل المعلومات المتعلقة بمباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر بدون تقطيع.