اونلاين | رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر jufentus ronaldoكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة يوفنتوس NOW

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رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم السبت الموافق 10 نوفمبر 2019، على ملعب االيانز ستاديوم ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر الدوري الإيطالي الممتاز، وتعد المباراة واحدة من أقوى الكلاسيكيات في تاريخ القارة العجوز لما يمتلكه الفريقيان من تاريخ عريق على مستوى ايطالي وكذلك على مستوى القارة الأوروبي، وتكم أهمية المباراة في محاولة لتصحيح المسار لكلا من الفريقين.

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تقام مباراة يوفنتوس ضد ميلان، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة الا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر الا الربع مساءً بتوقيت السعودية، والساعة والثانية عشر الا الربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة الا الربع بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الايطالي الممتاز.

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متابعة مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر كول كورة COOL KORA ، ويبحث يوفنتوس عن الفوز في مباراة اليوم لانتزاع الصدارة مرة اخرى والتي خطفها انتر ميلان بالأمس بعد فوزه على فيرونا بهدفين مقابل هدف وتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس .

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