اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر JUFENTUS LIVE رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي ميلان اليوم الأحد 10 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

موعد مباراة يوفنتوس وميلان وملعب اللقاء

وتلعب مباراة يوفنتوس ضد ميلان اليوم في بطولة الدوري الإيطالي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية على ملعب يوفنتوس.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان اليوم

وستذاع مباراة يوفنتوس وميلان اليوم في بطولة الدوري الإيطالي على قناة "BEIN SPORTS HD 4" بتعليق رؤوف خليف.

تشكيل يوفنتوس ضد ميلان اليوم:

حراسة المرمي: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليكس ساندرو – ماثييس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – دانيلو.

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خط الوسط: بليز ماتويدي – ميراليم بيانيتش – سامي خضيرا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – جونزالو هيجواين – خوان كوادرادو.

تشكيل ميلان المتوقع ضد يوفنتوس:

حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: تيو هرنانديز – أليسيو رومانيولي – ليو دوارتي – دافيد كالابريا.

خط الوسط: راضي كرونيتش – إسماعيل بن ناصر – لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: لياو – كريشتوف بيونتيك – سوسو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي يوفنتوس في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 29 نقطة بينما يتواجد نادي ميلان في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريقين في بطولة الدوري.