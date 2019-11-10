رياضة | برشلونة في مأزق قبل مواجهة بوروسيا دورتموند

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يواجه نادي برشلونة الإسباني مشكلة كبيرة قبل مواجهة نظيره نادي بوروسيا دورتموند الألماني المنتظرة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يفقد ثلاثة لاعبين في مواجهة

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة سيفقد ثلاثة لاعبين دفعة واحده في مواجهة بوروسيا دورتموند القادمة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت التقارير أن الثلاثة لاعبين الذين سيغيبون عن صفوف برشلونة في مواجهة بوروسيا دورتموند هم جيرارد بيكيه ونيلسون سيميدو وجوردي ألبا.

غياب سيميدو لفترة طويلة على برشلونة

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وكان سيميدو قد تعرض إلى إصابة قويه خلال مباراة برشلونة وسيلتا فيجو أمس السبت في بطولة الدوري الإسباني ولم يستطع استكمال المباراة.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن نيلسون سيميدو قد يغيب عن صفوف نادي برشلونة لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع قادمة.

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

وستلعب مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند يوم 27 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب برشلونة في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر نادي برشلونة جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط بينما يتواجد نادي بوروسيا دورتموند فب المركز الثاني برصيد 7 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.