رياضة | أول تعليق من جوارديولا عقب الهزيمة على يد ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من جوارديولا عقب الهزيمة على يد ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على هزيمة فريقه اليوم الأحد 9 نوفمبر على يد نادي ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وتعرض مانشستر سيتي إلى هزيمة ثقيلة على يد نادي ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفليد.

تعليق جوارديولا على هزيمة مانشستر سيتي اليوم

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عقب المباراة: "‏ما حدث اليوم أظهر لماذا نحن الأبطال".

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وأضاف: "أن تلعب في استاد كهذا بالطريقة التي لعبنا بها، لقد لعبنا بشكل مذهل، أنا فخور للغاية بفريقي، إنهم أقوى فريق في أوروبا، لقد لعبنا بشكل جيد للغاية".

وتابع: "‏لا يزال هناك سبعة أشهر، إذا فاز ليفربول باللقب سأكون أول من يهنئهم، ولكن نريد أن نقاتل حتى النهاية.

وأنهى جوارديولا حديثه قائلا: "كانت هذه المباراة بمثابة مشهد مشرف للدوري الإنجليزي، فريقان يريدان الهجوم وصناعة الفرص".

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وبنتيجة مباراة اليوم يقف رصيد نادي مانشستر سيتي عند 25 نقطة ليتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.