رياضة | تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد إي إس ميلان عبر رابط كورة لايف، اليوم الأحد 10 نوفمبر الجاري، KORA LIVE ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي الممتاز.

كورة جول حيث يسعى يوفنتوس، للظفر بنقاط المباراة والتي ستقام على ملعب آليانز تورينو الدولي، KORA GAOL للعودة إلى صدارة الكالتشيو، تابع حصريا مباراة يوفنتوس ضد ميلان بقمة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وإي إس ميلان بالدوري الإيطالي

وتقام مباراة يوفنتوس ضد إي إس ميلان، اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد ميلان بالدوري الإيطالي

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كورة ستار حيث من المنتظر أن يتم إذاعة مباراة يوفنتوس ضد إي إس ميلان، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD3، تابع حصريا مباراة يوفنتوس ضد ميلان KORA STAR بث حي ومباشر وبدون تقطيع بالكالتشيو.

ترتيب الفريقين بالدوري الإيطالي

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في مواجهة والتعادل في مثلها، بينما يحتل ميلان، المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، جمعها من تحقيق الفوز في 4 مواجهات والتعادل في مباراة وحيدة، والهزيمة في 6 لقاءات، كورة حصري شاهد مباراة قوية بين يوفنتوس وميلان KORA7ASRY بقمة الدوري الإيطالي.

كول كورة ويدخل يوفنتوس مباراة ميلان وهو يأمل في حصد ثلاث نقاط تعيده إلى صدارة الترتيب، بعدما خطفها إنتر ميلان عقب الفوز على فيرونا بهدفين مقابل هدف وحيد ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، COOL KORA تابع حصريا يوفنتوس يستضيف ميلان في قمة الدوري الإيطالي.

ويمكنكم متابعينا الكرام لمتابعة مباراة يوفنتوس ضد ميلان بموقع الخليج 365 الرياضي عبر رابط الأسطورة بدون تقطيع وبث حي ومباشر elostora.