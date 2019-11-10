رياضة | تأجيل مباراة سيراميكا مع الزرقا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مباراة سيراميكا مع الزرقا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خالد كامل رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الكرة بدورى القسم الثاني، تأجيل مباراة سيراميكا والزرقا التي كانت مقرر إقامتها عصر الإثنين على ملعب استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية للقسم الثاني.

وجاء قرار التأجيل المفاجئ للفريقان بناءا على طلب أمن السويس، ويحتل فريق سيراميكا المركز الأول بقيادة هيثم شعبان برصيد 9 نقاط بعد فوزه في 3 مباريات على التوالي،في حين يحتل فريق الزرقا المركز الحادي عشر قبل الأخير بقيادة سمير موسى رئيس النادي برصيد نقطة وحيدة

وتقام في الثانية والنصف من عصر الإثنين مباريات نارية ، في المجموعة الثانية (مجموعة القاهرة والقناة ) للقسم الثاني.

- النجوم مع منتخب السويس



على ملعب النجوم بأكتوبر وفي مواجهة من العيار الثقيل يحل فريق منتخب السويس وصيف المجموعة بقيادة محمد صلاح برصيد 9 نقاط ضيفاً على فريق النجوم صاحب المركز الرابع بقيادة رمضان السيد برصيد 5 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية فوز النجوم على كوكاكولا بأربعة أهداف نظيفة وفازفريق منتخب السويس على النصر بهدف .

- الداخلية مع القناة



على استاد الشرطة بالعباسية يلتقي فريق الداخلية صاحب المركز السابع بقيادة هشام زكريا برصيد 3 نقاط بعد مع فريق القناة صاحب المركز الثالث بقيادة حمزه الجمل برصيد 7 نقاط.

Advertisements

- النصر مع بتروجت



يستضيف فريق النصر صاحب المركز الأخير بدون نقاط، نظيره فريق بتروجت صاحب المركز السادس بقيادة محمد عودة برصيد 4 نقاط٠

وشهدت الجولة الماضية هزيمة بتروجت من سيراميكا بهدف، والنصر من منتخب السويس بنفس النتيجة.

- جمهورية شبين مع الترسانة



يخوض فريق جمهورية شبين صاحب المركز الخامس بقيادة محمد الرشيدي برصيد 4 نقاط، مواجهة صعبة ومرتقبة أمام فريق الترسانة صاحب المركز العاشر بقيادة أحمد كشرى برصيد نقطتين.

-المريخ مع كوكاكولا



يحل فريق كوكاكولا ضيفاً على فريق المريخ، ويدخل الضيوف اللقاء بقيادة ممدوح عبد الحى برصيد 3 نقاط، بينما يملك أصحاب الديار نقطتين فقط.

وفي الجولة السابقة،خسر كوكاكولا على ملعبه من النجوم بأربعة أهداف نظيفة، بينما تعادل المريخ خارج ملعبه مع الترسانة بهدف لمثله.

ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 9 نقاط

2- منتخب السويس 9 نقاط

3- القناة 7 نقاط

4- النجوم 5 نقاط

5- جمهورية شبين 4 نقاط

6- بتروجت 4 نقاط

7- الداخلية 3 نقاط

8- كوكاكولا 3 نقاط

9- المريخ نقطتين

10- الترسانة نقطتين

11- الزرقا نقطة وحيدة

12- النصر بدون نقاط