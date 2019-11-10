رياضة | الراجحي يتوج بطلا لرالي العلا نيوم الصحراوي

وتوج السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي بالمركز الأول، فيما أتى مُواطنه ياسر بن سعيدان في المركز الثاني، وتواجد الإسباني فرناندو ألونسو في المركز الثالث.

ويمتلك الراجحي سجلا حافلا بالانتصارات؛ حيث شارك في 14 مسابقة برالي حائل الدولي، و فاز باللقب في 5 مرات، إلى جانب فوزه مرتين في الجولة التجريبية لرالي الشرقية 2008، ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات.

كما توج مرتين بلقب رالي جدة الدولي، عام 2014 و2015. كما يُدرك البطل الراجحي أهمية المُشاركة في هذه المرحلة الحاسمة التي تسبق إقامة رالي داكار.

وفي فئة الدرّاجات النارية العادية، احتل الدرّاج السعودي مشعل الغُنيم المركز الأول، فيما فاز الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخُليفي بلقب فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كواد".

وقال الأمير خالد: "المستقبل يصنع من هنا والتاريخ سيتحدث والأجيال القادمة ستذكر دائماً أن نيوم شهدت حدثاً رياضياً تمثل في تنظيم المرحلتين الأخيرتين من الرالي في نيوم، هذه المنطقة عاشت واحدة من أهم اللحظات التاريخية لرياضة السيارات، اليوم ننتهي من الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، ولكن سنلتقي قريبا هنا بنيوم بحدث عالمي سينقل رياضة السيارات السعودية إلى العالمية، وهو رالي دكار السعودية".

