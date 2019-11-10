رياضة | عاجل.. نجم الأهلي يقترب من عملاق خليجي مقابل 400 ألف دولار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم الأهلي يقترب من عملاق خليجي مقابل 400 ألف دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي القادسية الكويتي في مفاوضات جادة ورسمية مع حسين السيد الظهير الأيسر لفريق الكرة بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم.

حسين السيد يقترب من القادسية الكويتي

نادي القادسية الكويتي تواصل مع نبيل أبوزيد وكيل حسين السيد الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي من أجل التعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكشف مصدر موثوق عن رصد نادي القادسية الكويتي مبلغ 400 ألف دولار من أجل التعاقد مع حسين السيد الظهير الأيسر لفريق الأهلي في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

حسين السيد نجم الأهلي

وخرج حسين السيد من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي منذ توليه المهمة بعد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للقلعة الحمراء.

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وكان مجلس إدارة نادي الإسماعيلي جدد عرضه للتعاقد مع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم.

وينتهي عقد حسين السيد الظهير الأيسر مع النادي الأهلي في نهاية الموسم الكروي الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل بدون الرجوع إلى النادي الأحمر.

نادي الإسماعيلي قدم عرض جديد للاعب حسين السيد من أجل التعاقد معه من الأهلي على سبيل الإعارة في يناير المقبل بعد رفض العرض المقدم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وعرض نادي الإسماعيلي على حسين السيد الحصول على 2مليون ونصف جنيه مقابل الانتقال إلى الدراويش من الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري على أن يكون ذلك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

ولم يحسم حسين السيد الظهير الأيسر لفريق الأهلي موقفه من اللعب للنادي الإسماعيلي على سبيل الإعارة من عدمه حتى الأن وفضل إرجاء العرض حتى يناير المقبل.