رياضة | منتخب مصر الأوليمبي يختتم تدريباته إستعدادا لمواجهة غانا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر الأوليمبي يختتم تدريباته إستعدادا لمواجهة غانا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم المنتخب الأوليمبي تدريباته علي ستاد بترو سبورت قبل مواجهة منتخب غانا غدا الاثنين علي ستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وحقق منتخب مصر الفوز علي نظيره منتخب مالي، في مباراة إفتتاح كأس الأمم، بهدف دون رد سجله مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأولمبي ونادى الزمالك في الدقيقة 30 من عرضيه متقنة من أحمد فتوح، ليحتل المنتخب المصري صدارة الترتيب بالمجموعه الأولي التى تضم أيضا كل من غانا والكاميرون.

وكان منتخبي غانا والكاميرون قد تعاذلا بهدف لكل فريق في المباراة التى أقيمت علي ستاد القاهرة الدولى يوم الجمعه الماضيه.

وعقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي جلسة مطولة مع لاعبي المنتخب للحديث حول المباراة القادمة أمام غانا والحديث عن أهميتها خاصة وانها فاصلة في الصعود لنصف نهائي كأس الأمم وحجز بطاقة للتأهل للاولمبياد.

وظهر اللاعبين بشكل رائع خلال المران الأخير وظهر عليهم الجاهزيه الكاملة لخسم الصعود للدور الثانى.

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ترتيب المجموعه الأولى قبل مباراة مصر وغانا

مصر 3 نقاط

الكاميرون نقطة

غانا نقطة

مالي بلا نقاط