رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوزًا عريضًا على حساب فريق مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد "أنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

وشارك نجم منتخب مصر في التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول في مباراته اليوم ضد مانشستر سيتي، وسجل الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 13 من رأسية قوية، بينما سجل البرازيلي فابينيو الهدف الأول للريدز بالدقيقة 7، وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث بالدقيقة 51، وجاء هدف السيتي عن طريق اللاعب روبيرتسون بالدقيقة 78 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول إلي 34 نقطة ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 25 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج.

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي؟

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خاض محمد صلاح مع ليفربول 17 مباراة في مختلف البطولات بالموسم الحالي، بواقع 1519 دقيقة لعب فعلية، ونجح في تسجيل 9 أهداف، وصنع 5 أهداف.

لعب محمد صلاح مع ليفربول 11 مباراة في الدوري الإنجليزي حقق الريدز الفوز بها جميعًا، بينما تعادل الفريق في مباراة وحيدة أمام مانشستر يونايتد ولم يشارك بها النجم المصري بسبب الإصابة، وسجل "مو" 6 أهداف، وصنع 3 أهداف في البريميرليج هذا الموسم آخرها هدفه اليوم في شباك مانشستر سيتي.

بينما لعب "صلاح" 4 مباريات مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا (360 دقيقة) سجل 3 أهداف وصنع هدفين، كما شارك في مباراة بكأس السوبر الأوروبي أمام تشيلسي وفاز فريقه 7 -6 بركلات الترجيح، وخاض مباراة بكأس الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي) أمام مانشستر سيتي وخسر 5-4 بركلات الترجيح أيضًا.

ويحتل محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، المركز السابع في جدول ترتيب الهدافين هذا الموسم، بفارق