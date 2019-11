رياضة | "يلا شووت" MATCH WEEK مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش يوفنتوس beIN NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يلا شووت" MATCH WEEK مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش يوفنتوس beIN NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، الأحد، المواجهة النارية بين فريق يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه ميلان، والمقرر إقامتها على ملعب "أليانز ستاديوم"، بمدينة "تورينو"، في قمة مباريات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو". مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان اليوم بث مباشر live hd ويسعى يوفنتوس حامل لقب الدوري الايطالي للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في النسخة الحالية من المسابقة، حيث يتصدر اليوفى جدول ترتيب الدوري الايطالي قبل إنطلاق الجولة برصيد 29 نقطة، متفوقاً بفارق 16 نقطة كاملة على ميلان صاحب المركز الـ 11. ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما نجح في حجز مقعده بالدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا قبل جولتين على نهاية دور المجموعات بعد فوزه الأربعاء الماضي على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 2-1. مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان اليوم بث مباشر live hd Advertisements في حين يحلم ميلان بتحقيق المفاجأة وذلك بالعودة إلى الديار حاملاً النقاط الثلاث أملاً في إحياء آماله في المنافسة على إحتلال إحدى المراكز المؤهلة للبطولات الاوروبية الموسم المقبل. مباراة يوفنتوس وميلان تحمل أبعاد تاريخية كبيرة، حيث يعد الفريقان هما الأكثر تتويجاً بالألقاب المختلفة بين كل الفرق الإيطالية كما أن كل الإحصائيات تشير إلى امتلاكهما أكبر قاعدة جماهيريه للأندية الإيطالية داخل وخارج إيطاليا وهو ما يجعله دائماً محط الأنظار. مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان اليوم بث مباشر live hd وعلى الرغم من الفارق الشاسع من ناحية الامكانيات الفنية بين يوفنتوس وميلان في الوقت الحالي إلا أن مباريات الكلاسيكو التي تجمع بين الفريقين دائماً ما تكون الإثارة والمتعة عنوانها. ويأمل ميلان في كسر عقدة "تورينو"، حيث لم ينجح في تحقيق أي فوز على يوفنتوس، في ملعب اليوفي منذ عام 2011 الماضي، فمنذ آخر انتصار حققه "الروسونيري" في ملعب يوفنتوس في مارس 2011، بهدف دون مقابل عندما سجل جاتوزو هدف المبارة الوحيد، لم يتمكن ميلان في اقتناص أي انتصار بملعب "البيانكونيري".

