رياضة | التشكيل الرسمي لقمة يوفنتوس وميلان.. مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس بث مباشر مجانا Bein Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لقمة يوفنتوس وميلان.. مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس بث مباشر مجانا Bein Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ميلان في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الايطالي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : تشيزيني.

خط الدفاع : كوادرادو - بونوتشي - دي ليخت - أليكس ساندرو.

خط الوسط : بينتانكور - بيانيتش - ماتويدي - بيرنارديسكي.

Advertisements

خط الهجوم : هيجواين - كريستيانو رونالدو.

‏بينما جاءت تشكيلة ميلان الرسمية لمواجهة يوفنتوس :-

دوناروما - كونتي - دوارتي - رومانيولي - ثيو هيرنانديز - كرونيتش - إسماعيل بن ناصر - باكيتا - سوسو - بيونتيك - هاكان.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق إنتر ميلان والذي نجح في تحقيق الفوز بالأمس على فيرونا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما يحل فريق ميلان في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

وكان فريق ميلان قد خسر في الجولة الماضية من فريق لاتسيو في المباراة التي أقيمت على ملعب السان سيرو بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

ويسعى اليوفي لتحقيق الفوز على ميلان من أجل استعادة صدارة ترتيب الدوري الإيطالي وأن يصبح الفارق نقطة واحدة عن فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه إنتر ميلان.