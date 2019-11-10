رياضة | الزمالك يحسم العروض الخارجية لنجومه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم العروض الخارجية لنجومه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم بشكل نهائي حول رحيل بعض النجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد العروض الشفهية التي وصلت لبعض النجوم.واستقر مسئولو النادي على التمسك بكل النجوم وتأجيل كل العروض لنهاية الموسم الجاري بسبب المنافسات الصعبة التي يخوضها الزمالك.وتضع بعض أندية الخليج نصب أعينها على لاعبين بين صفوف نادي الزمالك للتعاقد معهم في يناير المقبل.وكان مسؤولو الزمالك أعلنوا من قبل عن قرارهم، قبل أن يعودوا ليؤكدوا من جديد أنه لا نية للموافقة على رحيل أي لاعب في شهر يناير المقبل، مهما كانت العروض المقدمة.

يأتي ذلك بعدما أكد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أنه يفكر في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أنه يمتلك حاليًا عدد من العروض الخليجية.

وفي نفس الإطار تلقى مسئولو الزمالك إخطار من الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، بضرورة التمسك بالقوام الأساسي للفريق وعدم التفريط فيه، خاصة خط الدفاع الذي لا يتواجد به سوى 4 لاعبين فقط لذلك الفريق في حاجة لاستمرارهم، وعدم رحيل أي منهم.

واستغل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق فترة توقف الدوري في علاج بعض السلبيات والوصول باللاعبين إلى الفورمة المثالية على كافة المستويات بسبب تراجع الأداء قبل التوقف وتعرضه لبعض الانتقادات وهو ما جاء فترة التوقف بمثابة توقيت مناسب له من أجل علاج السلبيات القائمة.

وجدد مسئولو الزمالك الثقة في المدرب ورفضوا بشكل نهائي فكرة رحيله بسبب الحاجة إليه من كل الجوانب والثقة في إمكانياته ورؤيتهم أن الفريق عانى من بعض السلبيات قبل توقف المسابقة بسبب الإصابات لدى عدد من النجوم والغيابات الاضطرارية والتي أجبرت المدرب على تغيير مراكز بعض اللاعبين واللعب بتشكل اضطراري في بعض المواجهات وهو ما أثر بشكل سلبي لكنهم يتوسموا خيرًا في تغيير الأمور مع إستئناف بطولة الدوري من جديد في تحسن الأداء والعودة إلى العروض الجميلة والاستفادة من خبرات المدرب الكبيرة في القارة السمراء بالتفوق القاري وتحقيق تائج إيجابية في مسابقة دوري أبطال افريقيا حيث أوقعت القرعة الزمالك مع مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.