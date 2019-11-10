رياضة | تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الجولة الـ12

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الجولة الـ12 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي،في ختام مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، بفوز الريدز بثلاثيه مقابل هدف، في لقاء أقيم علي ملعب أنفيلد.

وسجل للريدز فابينيو ومحمد صلاح وساديو مانى بينما سجل لمانشستر سيتي بيرناردو سيلفا، لينفرد الريدز بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتى.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 11 هدف

تامى إبراهام لاعب تشيلسي 10 أهداف

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى 9 أهداف

بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال 8 أهداف

رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتى 7 أهداف

ساديو مانى لاعب ليفربول 7 أهداف

محمد صلاح لاعب ليفربول 6 أهداف

تيمو بوكى لاعب نورويتش سيتى 6 أهداف

ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 6 أهداف

هاري كين لاعب توتنهام هوتسيبير 6 أهداف

أشلي بارنس لاعب بيرنلى 5 أهداف

دانى إنجز لاعب ساوثهامبتون 5 أهداف

راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 5 أهداف

كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي 5 أهداف

بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتى 5 أهداف

كالوم ويلسون لاعب بورنموث 5 أهداف

كريس وود لاعب بيرنلى 5 أهداف

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جوردان أيو لاعب كريستال بالاس 4 أهداف

سباستيان هيلر لاعب ويست هام 4 أهداف

جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي 4 أهداف

نيل مورفي لاعب برايتون 4 أهداف

ويسلي لاعب أستون فيلا 4 أهداف

ماسون مونت لاعب تشيلسي 4 أهداف

هاري ويلسون لاعب بورنموث 4 أهداف

روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول 3 أهداف

دومينيك لاعب إيفرتون 3 أهداف

ريتشارليسون لاعب إيفرتون 3 أهداف

جابرييل خيسوس لاعب مانشستر سيتى 3 أهداف

دانييل جيمس لاعب مانشستر يونايتد 3 أهداف

جون لاندسترام لاعب شيفيليد يونايتد 3 أهداف

كينج لاعب بورنموث 3 أهداف

أنتونى مارسيال لاعب مانشستر يونايتد 3 أهداف

جون مكجين لاعب أستون فيلا 3 أهداف

موسيت لاعب شيفليد 3 أهداف

بيريز لاعب ليستر سيتي 3 أهداف

دافيد سيلفا لاعب مانشستر سيتى 3 أهداف

هيونج مين سون لاعب توتنهام هوتسيبير 3 أهداف

يوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي 3 أهداف