رياضة | المعادي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة البنك الاهلي بالكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعادي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة البنك الاهلي بالكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المعادي تدريباته مساء الأحد، استعداداً لمباراته المرتقبة امام البنك الأهلي الخميس المقبل، ضمن مباريات الدور الرابع بكأس مصر.

وصرح علي صقر، المدير الفني للمعادي بأن مباراة البنك تعد مواجهة قوية، حيث يمتلك المنافس لاعبين ذو خبرة وجهاز فني قوي، وأنة يقدم عروض جيدة بالقسم الثاني ونجح في صدارة مجموعة الصعيد.

وأضاف صقر أنه يستعد للقاء بشكل خاص، لرغبتة في الإطاحة بالبنك الأهلي، ومواصلة مشوار المنافسة على الصعود لدور الـ 32.

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وبدأ المعادي مشواره بالكأس بفوزه على المصري القاهري بثلاثية نظيفة سجلهما اللاعب عمر على، وعبر الإتصالات بركلات الجزاء، وفاز على مركز شباب الخربة السيناوي بهدف نظيف سجله اللاعب شيكا، ليواجه البنك الأهلي في رابع مبارياته بالكأس.

أما عن مشوار الفريق بالقسم الثالث، فقد بدأ مبارياته بالتعادل خارج ملعبه أمام العياط بهدف لكلا الفريقين وسجل هدف المعادي عبدالرحمن السلام، وفاز على الصيد بهدفي شيكا وماندو حجازي، وانهزم في ثلاث لقاءات متتالية أمام أكتوبر والقومي وأبو النمرس.

يذكر أن الفريقين واجه كلاهما البعض في الموسم الماضي بالقسم الثالث، حيث انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل الايجابي بهدفين لكلا منهما و فى الدور الثاني فاز المعادي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف.