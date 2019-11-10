رياضة | جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهاء الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي

وانتهت اليوم الأحد 10 نوفمبر منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل نهائي بأخر ثلاث مباريات في الجولة.

أهم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وتعبتر أهم مباريات اليوم في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ومباراة ولفرهامبتون وأستون فيلا.

نتائج مباريات اليوم من الدوري الإنجليزي

ولفرهامبتون × أستون فيلا

وانتهت هذه المباراة بفوز ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.

مانشستر يونايتد × برايتون

استطاع نادي مانشستر يونايتد أن يفوز في هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ليفربول × مانشستر سيتي

بينما استطاع ناذي ليفربول أن يفوز في مباراة اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف أيضا.

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مباريات اليوم

ويستعرض موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباريات اليوم كالآتي:

1- ليفربول 34 نقطة

2- ليستر سيتي 26 نقطة

3- تشيلسي 26 نقطة

Advertisements

4- مانشستر سيتي 25 نقطة

5- شيفيلد يونايتد 17 نقطة

6- أرسنال 17 نقطة

7- مانشستر يونايتد 16 نقطة

8- ولفرهامبتون 16 نقطة

9- بورنموث 16 نقطة

10- بيرنلي 15 نقطة

11- برايتون 15 نقطة

12- مريستال بالاس 15 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 15 نقطة

14- توتنهام 14 نقطة

15- إيفرتون 14 نقطة

16- وست هام يونايتد 13 نقطة

17- أستون فيلا 11 نقطة

18- واتفورد 8 نقاط

19- سوثامبتون 8 نقاط

20- نورويتش سيتي 7 نقاط