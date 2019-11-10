رياضة | ليفربول يهزم مانشستر سيتي بثلاثية ويعزز صدارته للبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يهزم مانشستر سيتي بثلاثية ويعزز صدارته للبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعب البرازيلي فابينهو هدف فريق ليفربول الأول في الدقيقة السادسة من المباراة، وعزز المصري محمد صلاح النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 12 من المباراة، واحرز ساديو ماني هدف ليفربول الثالث في بداية الشوط الثاني، ونجح برناردو سيلفا في تقليص النتيجة السيتي قبل نهاية المباراة.

ونجح صلاح في تسجيل هدفه بطريقة مميزة عن طريق رأسية في شباك الحارس التشيلي برافو حارس مرمى مانشستر سيتي بعد عرضية سحرية من الأيرلندي اندي روبرتسون الظهير الأيسر للريدز.

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ويحتل فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريقي تشيلسي وليستر سيتي اصحاب المركزين الثاني والثالث.

وفشل اللاعب الأرجنتيني سيرجو اجويرو في تسجيل هدف بشباك الريدز وأصبحت العقدة مستمرة به بعدم إحرازه اي هدف في شباك ليفربول بملعبه.

وشهدت المباراة عصبية المدرب الإسباني بيب جوارديولا واعتراضه على التحكيم بسبب عدم احتساب مايك دين ضربة جزاء لفريقه لرحيم سترلينج في الشوط الثاني من المباراة.