رياضة | مواجهات قوية للترسانة وبتروجت والسويس والقناة والمريخ بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية للترسانة وبتروجت والسويس والقناة والمريخ بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقام في الثانية والنصف من عصر الإثنين 6 مباريات نارية ، في المجموعة الثانية (مجموعة القاهرة والقناة ) للقسم الثاني.
- سيراميكا كليوباترا مع الزرقا
يلتقي فريق سيراميكا المتصدر بقيادة هيثم شعبان برصيد 9 نقاط مع فريق الزرقا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة سمير موسى برصيد نقطة وحيدة ٠
وشهدت الجولة السابقة فوز سيراميكا على بتروجت بهدف، بينما تلقى الزرقا الهزيمة بهدفين مقابل هدف سجل هدف الزرقا .
- النجوم مع منتخب السويس
على ملعب النجوم بأكتوبر وفي مواجهة من العيار الثقيل يحل فريق منتخب السويس وصيف المجموعة بقيادة محمد صلاح برصيد 9 نقاط ضيفاً على فريق النجوم صاحب المركز الرابع بقيادة رمضان السيد برصيد 5 نقاط.
وشهدت الجولة الماضية فوز النجوم على كوكاكولا بأربعة أهداف نظيفة وفازفريق منتخب السويس على النصر بهدف .
- الداخلية مع القناة
على استاد الشرطة بالعباسية يلتقي فريق الداخلية صاحب المركز السابع بقيادة هشام زكريا برصيد 3 نقاط بعد مع فريق القناة صاحب المركز الثالث بقيادة حمزه الجمل برصيد 7 نقاط.
- النصر مع بتروجت
يستضيف فريق النصر صاحب المركز الأخير بدون نقاط، نظيره فريق بتروجت صاحب المركز السادس بقيادة محمد عودة برصيد 4 نقاط٠
وشهدت الجولة الماضية هزيمة بتروجت من سيراميكا بهدف، والنصر من منتخب السويس بنفس النتيجة.
- جمهورية شبين مع الترسانة
يخوض فريق جمهورية شبين صاحب المركز الخامس بقيادة محمد الرشيدي برصيد 4 نقاط، مواجهة صعبة ومرتقبة أمام فريق الترسانة صاحب المركز العاشر بقيادة أحمد كشرى برصيد نقطتين.
-المريخ مع كوكاكولا
يحل فريق كوكاكولا ضيفاً على فريق المريخ، ويدخل الضيوف اللقاء بقيادة ممدوح عبد الحى برصيد 3 نقاط، بينما يملك أصحاب الديار نقطتين فقط.
وفي الجولة السابقة،خسر كوكاكولا على ملعبه من النجوم بأربعة أهداف نظيفة، بينما تعادل المريخ خارج ملعبه مع الترسانة بهدف لمثله.
ترتيب المجموعة الثانية
1- سيراميكا 9 نقاط
2- منتخب السويس 9 نقاط
3- القناة 7 نقاط
4- النجوم 5 نقاط
5- جمهورية شبين 4 نقاط
6- بتروجت 4 نقاط
7- الداخلية 3 نقاط
8- كوكاكولا 3 نقاط
9- المريخ نقطتين
10- الترسانة نقطتين
11- الزرقا نقطة وحيدة
12- النصر بدون نقاط