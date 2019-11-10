رياضة | مواجهات قوية للترسانة وبتروجت والسويس والقناة والمريخ بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية للترسانة وبتروجت والسويس والقناة والمريخ بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام في الثانية والنصف من عصر الإثنين 6 مباريات نارية ، في المجموعة الثانية (مجموعة القاهرة والقناة ) للقسم الثاني.

- سيراميكا كليوباترا مع الزرقا

يلتقي فريق سيراميكا المتصدر بقيادة هيثم شعبان برصيد 9 نقاط مع فريق الزرقا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة سمير موسى برصيد نقطة وحيدة ٠

وشهدت الجولة السابقة فوز سيراميكا على بتروجت بهدف، بينما تلقى الزرقا الهزيمة بهدفين مقابل هدف سجل هدف الزرقا .

- النجوم مع منتخب السويس

على ملعب النجوم بأكتوبر وفي مواجهة من العيار الثقيل يحل فريق منتخب السويس وصيف المجموعة بقيادة محمد صلاح برصيد 9 نقاط ضيفاً على فريق النجوم صاحب المركز الرابع بقيادة رمضان السيد برصيد 5 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية فوز النجوم على كوكاكولا بأربعة أهداف نظيفة وفازفريق منتخب السويس على النصر بهدف .

- الداخلية مع القناة

على استاد الشرطة بالعباسية يلتقي فريق الداخلية صاحب المركز السابع بقيادة هشام زكريا برصيد 3 نقاط بعد مع فريق القناة صاحب المركز الثالث بقيادة حمزه الجمل برصيد 7 نقاط.

- النصر مع بتروجت

Advertisements

يستضيف فريق النصر صاحب المركز الأخير بدون نقاط، نظيره فريق بتروجت صاحب المركز السادس بقيادة محمد عودة برصيد 4 نقاط٠

وشهدت الجولة الماضية هزيمة بتروجت من سيراميكا بهدف، والنصر من منتخب السويس بنفس النتيجة.

- جمهورية شبين مع الترسانة

يخوض فريق جمهورية شبين صاحب المركز الخامس بقيادة محمد الرشيدي برصيد 4 نقاط، مواجهة صعبة ومرتقبة أمام فريق الترسانة صاحب المركز العاشر بقيادة أحمد كشرى برصيد نقطتين.

-المريخ مع كوكاكولا

يحل فريق كوكاكولا ضيفاً على فريق المريخ، ويدخل الضيوف اللقاء بقيادة ممدوح عبد الحى برصيد 3 نقاط، بينما يملك أصحاب الديار نقطتين فقط.

وفي الجولة السابقة،خسر كوكاكولا على ملعبه من النجوم بأربعة أهداف نظيفة، بينما تعادل المريخ خارج ملعبه مع الترسانة بهدف لمثله.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 9 نقاط

2- منتخب السويس 9 نقاط

3- القناة 7 نقاط

4- النجوم 5 نقاط

5- جمهورية شبين 4 نقاط

6- بتروجت 4 نقاط

7- الداخلية 3 نقاط

8- كوكاكولا 3 نقاط

9- المريخ نقطتين

10- الترسانة نقطتين

11- الزرقا نقطة وحيدة

12- النصر بدون نقاط