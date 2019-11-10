- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ملك الأنفيلد والان مع التفاصيل
الأحد 10 نوفمبر 2019
محمد صلاح
تغلب نادي ليفربول الإنجليزي على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف في القمة التي شهدها ملعب أنفيلد رود لحساب الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأمضي صلاح على هدف الريدز الثاني في الدقيقة 13 بينما تكفل زميليه فابينيو بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 6 وساديو ماني بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 54.
ورفع صلاح أهدافه بملعب أنفيلد للهدف رقم 38 في جميع البطولات، ليصبح أكثر هدافي الجيل الحالي تسجيلاً للأهداف في الملعب العريق.
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط أمام تشيلسي وليستر سيتي وتسع نقاط أمام الرابع مانشستر سيتي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح ملك الأنفيلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.