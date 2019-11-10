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محمد صلاح ملك الأنفيلد

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عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

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الأحد 10 نوفمبر 2019

محمد صلاح

تغلب نادي الإنجليزي على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف في القمة التي شهدها ملعب أنفيلد رود لحساب الجولة 12 من الممتاز.

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وأمضي صلاح على هدف الريدز الثاني في الدقيقة 13 بينما تكفل زميليه فابينيو بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 6 وساديو ماني بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 54.

ورفع صلاح أهدافه بملعب أنفيلد للهدف رقم 38 في جميع البطولات، ليصبح أكثر هدافي الجيل الحالي تسجيلاً للأهداف في الملعب العريق.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد  34 نقطة بفارق 8 نقاط أمام وليستر سيتي وتسع نقاط أمام الرابع مانشستر سيتي.

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