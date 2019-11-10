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شكرا لقرائتكم خبر عن الأرقام السلبية تلاحق جوارديولا وكتيبته والان مع التفاصيل
الأحد 10 نوفمبر 2019
إنحني مانشستر سيتي أمام مضيفه ليفربول في قمة مباريات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب أنفيلد رود بثلاثية مقابل هدف.
كلوب يواصل التفوق على جوارديولا
واصل الألماني يورجن كلوب التفوق على الإسباني بيب جوارديولا، بعد أن رفع مرات الفوز على الإسباني الأصلع لتسعة مباريات، مقابل سبع مباريات فوز لبيب.
الأنفيلد .. العقدة ممتدة
على صعيد الدوري الإنجليزي، إستمرت عقدة عدم الفوز لكتيبة مانشستر سيتي على لبفربول بملعب أنفيلد، حيث يعود آخر فوز لعام 2003 بنتيجة 2-1.
كما يعد ملعب أنفيلد هو أكثر ملعب على الإطلاق يتلقى فيه بيب الهزيمة عبر تاريخه، برصيد 4 هزائم.
أجويرو يواصل الصيام
انعكست نتائج السيتي المحتشمة بمعلب أنفيلد على نجم الفريق الأرجنتيني الدولي سيرجيو أجويرو، الذي يواصل فشله في هز شباك الريدز بملعب أنفيلد منذ إلتحاقه بالفريق السماوي عام 2010.
الحصيلة الأضعف لجوارديولا
يمتلك مانشستر سيتي 25 نقطة من 12 مباراة حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الحصيلة الأضعف للإسباني منذ قدومه لملعب الإتحاد في عام 2016.
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