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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الموقعة.. ليفربول يواصل كتابة التاريخ والان مع التفاصيل
الأحد 10 نوفمبر 2019
محمد صلاح
حقق ليفربول فوزاً مستحقاً على ضيفه مانشستر ستي في قمة الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 3-1 وذلك بملعب أنفيلد رود
وسجل أهداف ليفربول فابينيو في الدقيقة 6 ومحمد صلاح في الدقيقة 13 وساديو ماني في الدقيقة 52، بينما سجل هدف الفريق السماوي بيرناردو سيلفا في الدقيقة 78.
ووصل ليفربول لإنجاز غير مسبوق في تاريخه، حيث فاز في 11 مباراة من أصل 12 مباراة منذ إفتتاحية البريمييرليج في أغسطس الماضي، كأفضل بداية لأي فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
وعادل ليفربول الرقم السابق الخاص بالعملاق مانشستر يونايتد في موسم 1993/1994 والذي توج فيه رجال أليكس فيرجسون باللقب.
ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق ثمان نقاط أمام ملاحقية ليستر سيتي وتشيلسي
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