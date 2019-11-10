شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لموقعة يوفنتوس وميلان والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019 اعلن اليوفنتوس وميلان الإيطالي تشكيلة الفريقان الرسمية لمباراتهما معا ضمن إطار الجولة الثانية عشر من منافسات الدورى الايطالي الممتاز والتي ستقام علي ملعب اليوفنتوس " اليانز ستاديوم " بمدينة تورينو الإيطالية.

وجاء تشكيل ساري مدرب اليوفنتوس لمواجهة الميلان علي النحو التالي. Advertisements حراسة المرمي : تشيرني خط الدفاع: كوراردو_ بونوتشي _ دي ليخت _ ساندرو خط الوسط : بيانيتش_ ماتويدى _ بيناتكور خط الهجوم : بيرنارديسكي _ هيجواين _ رونالدو اعلن السيد بيولي تشكيلة ميلان الإيطالي لمواجهة يوفنتوس وجاءت ع النحو التالي. حراسة المرمي : دوناروما خط الدفاع : كونتي _ رومانيولي_ دوراتي _ هيرنانديز خط الوسط: بوكيتا_ بن ناصر _ كرونيتش خط الهجوم : سوسو _ تشان _ بياتيك يحتل اليوفنتوس وصافة جدول الترتيب برصيد ٢٩ نقطة بينما يحتل ميلان الإيطالي المركز الثالث عشر برصيد ١٤ نقطة.

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