شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى «العبقرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا صوت يعلو فوق صوت «ليونيل ميسى»، قائد فريق برشلونة الإسبانى، بعد تألقه، أمس الأول، وقيادته للفريق الكتالونى إلى تحقيق فوز هام بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى الإسبانى.

وشهد اللقاء تألق ميسى، نجم الفريق الكتالونى، الذى سجل ثلاثة أهداف «هاتريك»، من بينها ثنائية من ركلات حرة، بينما كان الهدف الثالث من ركلة جزاء، ليصل البرغوت إلى هدفه الثامن بالليجا ويقترب من كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، ومتصدر هدافى المسابقة برصيد 9 أهداف، كما رفع البارسا رصيده إلى 25 نقطة فى صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن ريال مدريد، صاحب المركز الثانى.

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وسجل البرغوث الأرجنتينى 46 هدفًا عن طريق الركلات الحرة مع فريق برشلونة، بينما أحرز 6 أهداف مع راقصى التانجو، كما عادل ميسى بعد تسجيله هاتريك فى شباك سيلتا فيجو رقم النجم البرتغالى كريستيانو فى الدورى الإسبانى، حيث أصبح فى رصيد كل منهما 34 هاتريك فى المسابقة.

فى نفس السياق، تصدر ميسى عناوين الصحف الإسبانية، بعد التألق مع البارسا، حيث قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» فى عنوانها: «العبقرى.. هاتريك ميسى يمنح برشلونة انتصاراً يستعيد به صدارة الدورى الإسبانى.. هدف من ركلة جزاء وهدفين من ركلات حرة وهدف لويسكيتس جاء تتويجا لتألقه فى المباراة».

فيما عنونت صحيفة «سبورت»: «ميسى ميسى ميسى وحده ميسى.. برشلونة يحافظ على صدارة الدورى الإسبانى بفضل عرض رائع جديد من النجم الأرجنتينى، الذى سجل هاتريك من ضربة جزاء وركلات حرة».

وأضافت الصحيفة أن البرغوث الأرجنتينى أنقذ إرنستو فالفيردى من الإقالة بهذا الفوز، حيث كانت إدارة الفريق الكتالونى تدرس إقالة المدير الفنى من منصبه عقب الهزيمة الماضية أمام ليفانتى والتعادل المحبط أمام سلافيا براج بدورى أبطال أوروبا، ولكن الانتصار العريض الذى حققه البارسا على حساب سيلتا فيجو منح المدرب فرصة أخرى فى التواجد داخل قلعة «كامب نو»، وكانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى رغبة إدارة البارسا فى البحث عن خليفة للمدير الفنى لإنقاذ الموسم مبكرًا.