شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد جاهزية حسين الشحات مع المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكى حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم من نقص اللياقة البدنية للاعبى الأهلى والزمالك التى ظهرت خلال ودية ليبيريا التى فاز بها المنتخب الوطنى بهدف مقابل لا شىء سجله حمدى فتحى فى المباراة التى جمعتهما يوم الخميس الماضى فى آخر بروفة قبل مواجهة كينيا رسميا فى أول اختبار للجهاز الفنى ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا. وطلب البدرى من أنيس الشعلالى مدرب اللياقة البدنية زيادة معدل التدريبات للاعبى القطبين باعتبار أنهما لم يخوضوا مباريات رسمية منذ ما يزيد على أسبوعين أملا فى تحسين أداء اللاعبين خلال المباريات الرسمية.

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وطالب البدرى من اللاعبين ضرورة التركيز فى استغلال الفرص حتى لا يواجه الفريق أزمة فى المباريات الرسمية، فى الوقت الذى عقد فيه حسام البدرى جلسة فردية مع أحمد سيد «زيزو» أشاد خلالها بالمستوى الذى ظهر به خلال مواجهة ليبيريا وطالبه بالحفاظ على الجهد الذى بذله مع الفريق فى أول مباراة ودية له مع المنتخب.

فيما تأكد جاهزية حسين الشحات لاعب الوسط المهاجم من إصابة الكدمة القوية التى تعرض لها خلال مشاركته أمام ليبيريا. وخضع اللاعب خلال الأيام الماضية لتدريبات علاجية تحت إشراف الدكتور محمد أبوالعلا طبيب الفريق، بالإضافة إلى عبدالله جمعة الظهير الأيسر الذى كان قد اشتكى من إجهاد فى العضلة الضامة، لكنه حصل على راحة كافية قبل مواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر الجارى.

وينتظم اليوم- الإثنين- محمود عبدالمنعم كهربا المحترف بنادى «افيس» البرتغالى فى التدريبات الجماعية بالإضافة إلى الثنائى محمد الننى المحترف بنادى جالطا سراى وأحمد حجازى المحترف بنادى ويست بروميتش الإنجليزى ومحمود حسن تريزيجيه المحترف بنادى استون فيلا، بينما يتواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى فى التدريبات الجماعية غدا الثلاثاء باعتبار أنه سيصل إلى القاهرة مساء اليوم عقب مشاركته مع فريقه فى الدورى الإنجليزى أمام مانشستر سيتى.