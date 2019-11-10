شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحسم مصير «مارسيلو والشيخ».. ويعد «صالح» بالفرصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، مصير حسين السيد، وأحمد الشيخ، ثنائى الفريق خلال الفترة المقبلة مع الفريق، سواء بالاستمرار مع القلعة الحمراء أو بالموافقة على رحيلهما على سبيل الإعارة لاسيما بعدما تلقى الثنائى عروضا محلية وخليجية، ولكن تبقى وجهتهما تحت تصرف المدير الفنى.

جاء ذلك فى الوقت الذى أشاد فيه الجهاز الفنى بمستوى صالح جمعة خلال معسكر الفريق الأخير فى الإمارات، حيث لمس الجهاز الفنى رغبة اللاعب فى نيل ثقة فايلر والجهاز المعاون له، وهو ما جعل المدير الفنى يعقد عدة اجتماعات مع اللاعب لتحفيزه كما وعده بالحصول على الفرصة فى التشكيل الأساسى للفريق.

من ناحية أخرى، يعقد محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادى، جلسة مع رينيه فايلر، خلال الساعات القليلة المقبلة، للاستقرار على الصفقات الجديدة التى يرغب الجهاز الفنى فى التعاقد معها لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، بالإضافة للاستقرار على أسماء اللاعبين الذين أبدى فايلر إعجابه بهم، طلب المدير الفنى التعاقد مع مهاجم متميز، بالإضافة لمدافع خاص فى ظل الإصابات المتكررة لمدافعى الفريق، والتى يخشى أن تؤثر سلبيا على مسيرة الفريق وتحديداً فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، وكانت لجنة التخطيط قد رشحت فى وقت سابق حسام حسن مهاجم سموحة، وأسامة جلال مدافع إنبى للتعاقد معهم فى يناير ولكن تبقى موافقة المدير الفنى، كما ستشمل الجلسة تحديد اللاعبين الذين ستتم إعارتهم.

Advertisements

من ناحية أخرى، يستأنف الفريق تدريباته، اليوم الاثنين، استعدادا للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال منافسات الدورى، بالإضافة إلى مواجهة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

كان الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام عقب العودة من معسكر الإمارات، مساء الأربعاء الماضى.

ويبحث الجهاز الفنى خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية للدورى، وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة.

فى شأن مختلف، قرر مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب فى اجتماعه الذى عقد مساء أمس الأول، تكليف محمد سراج الدين عضو المجلس، رئيس اللجنة الخاصة بمشروع ستاد الأهلى بعرض التصور الكامل عن المشروع والدراسات التى تمت بشأنه طوال الشهور الماضية فى اجتماع المجلس القادم وذلك فى ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال فى الاتجاهات المختلفة تمويليًا وهندسيًا وتسويقيًا تمهيدًا لاتخاذ الخطوات الفعلية للبدء فى إنشاء مشروع الاستاد، كما تمت الموافقة على سفر سراج الدين، إلى لندن خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الحالى لحضور مؤتمر ويمبلى للاستادات ممثلًا عن النادى لعرض التصور الذى تم الاستقرار عليه بخصوص إنشاء استاد الأهلى الذى تم إدراجه فى جدول أعمال المؤتمر. وذلك بناءً على الدعوة التى تلقاها النادى فى شهر أبريل الماضى من القائمين على المؤتمر، والذى تشارك فيه كبرى الأندية العالمية والشركات المتخصصة فى بناء الاستادات.