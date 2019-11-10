شكرا لقرائتكم خبر عن «أمم إفريقيا» تؤجل صدام الزمالك والجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجأ مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مخاطبة اتحاد الكرة، لمناقشة رغبة مسؤولى النادى وعدد من أندية الدورى الممتاز فى زيادة الاستبدال خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل إلى ما بعد بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، التى يشارك فيها المنتخب الوطنى الأوليمبى، أملا فى التأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020. وقال مرتضى منصور، رئيس الزمالك: سنترك اللجنة المؤقتة للتركيز فى إنجاح بطولة إفريقيا ومتابعة المنتخب الأوليمبى فى مشوار البطولة، لكننا لن نترك حقنا فى زيادة الاستبدال فى يناير.

كان مسؤولو الزمالك قد طلبوا من اتحاد الكرة تعديل اللائحة الخاصة بالاستبدال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لرغبتهم فى سد عدة احتياجات بين صفوف الفريق، وكان قرر الجبلاية فى بداية الموسم الجارى وضع 5 لاعبين استبدال لكل فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية مع قيد 30 لاعبا فى قائمة كل فريق، واستنفد الزمالك 4 لاعبين فى الاستبدال قبل بداية الموسم الكروى الجارى ويتبقى له مقعد واحد فقط خلال يناير المقبل.

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وقوبل الأمر بالرفض من جانب مسؤولى الاتحاد المصرى لكرة القدم الذين تمسكوا باستمرار اللائحة كما هى بدون إجراء أى تغييرات حتى لا تحدث أى مشكلة فى المسابقة وفتح الباب لبعض الأندية من أجل المطالبة بتغيير المسابقة. من ناحية أخرى، كشف مرتضى منصور أن المجلس لم يتلق أى عروض رسمية لرحيل أى لاعب بالفريق، لكنه لا يمانع فى الاستغناء عن أى لاعب إذا تلقى النادى عرضا مناسبا يتناسب مع إمكانياته والمبالغ المالية التى تعاقدت معه بها إدارة النادى.

وأوضح منصور، خلال تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الفريق يمتلك عددا من اللاعبين المميزين ولديه بدلاء فى كل المراكز التى تمكنه من الاعتماد على أى منهم فى حالة رحيل أى لاعب، لافتا إلى أن فريق الشباب يمتلك لاعبين مميزين أشاد بهم الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو، وشدد منصور على أن المجلس لن يخسر فى بيع أى لاعب مهما حدث وإذا لم يستفد منه الفريق من الناحية الفنية ستتم إعادة بيعه بالطريقة التى تتناسب مع سياسة المجلس فى الحفاظ على الموارد المالية للنادى، وقال: الزمالك لم يخسر ماليا منذ أن توليت مسؤولية قيادة النادى، ومن ثم فلن نبيع أى لاعب إلا بالمقابل المالى الذى يتناسب مع سياستنا.

من ناحية أخرى، تمسك مجلس إدارة النادى بموقفه بدراسة قرار الانسحاب من كل البطولات التى ينظمها اتحاد السلة بعد الأحداث المؤسفة التى شهدتها مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، وأكد منصور أن ناديه يعانى من تعنت واضطهاد من مجلس إدارة السلة برئاسة مجدى أبوفريخة ونائبه محمد عبدالمطلب، لافتا إلى أن القرارات التى أصدرها اتحاد السلة الهدف منها القضاء على فريق السلة بالنادى، وهو أمر لن يتم السكوت عليه، وقال بالحرف الواحد: «أبوفريخة بيهرج.. ونائبه يضطهد الزمالك.. ولن نصمت على ما حدث»، وحمل رئيس القلعة البيضاء الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، جزءا من المسؤولية، مؤكدا أنه طالب وزير الرياضة بتأجيل لقاء القمة قبل إقامته بـ3 أيام حتى لا تحدث أزمة بين الناديين، وقال: «حذرت وزير الرياضة من الأحداث المؤسفة فى قمة السلة.. وطالبته بالتأجيل.. لكنه لم يستجب».