شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يواصل البحث عن «الخليفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ما زال مجلس إدراة بايرن ميونيخ الألمانى يبحث عن خليفة نيكو كوفاتش بعد النتائج السلبية التى حققها، وآخرها الخسارة المذلة أمام إنتراخت فرانكفورت بنتيجة ١ - ٥، السبت الماضى.

وفتحت إدارة «البافارى» بابًا مع نجم فريقهم السابق الهولندى مارك فان بوميل المدير الفنى الحالى لآيندهوفن للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة لتولى مهام الفريق الألمانى بعد الراحل كوفاتش الذى سطر تاريخا كارثيا داخل جدان البايرن.

وفى الوقت نفسه، أجلت إدارة بايرن ميونيخ المفاوضات مع المدرب المخضرم، أرسين فينجر، المدير الفنى السابق لنادى أرسنال الإنجليزى، بشأن توليه مهام «البافارى» إلى نهاية الأسبوع الجارى.

وأضافت التقارير الإنجليزية، التى سلطت الضوء على تلك المفاوضات، أن مدرب أرسنال السابق تلقى اتصالًا هاتفيًا من كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى لبايرن ميونيخ، لتولى «الفرنسى» تدريب الفريق، خلفًا للكرواتى المُقال نيكو كوفاتش.

وأشارت التقارير إلى أنه تم تأجيل المفاوضات إلى نهاية الأسبوع حتى ينتهى «فينجر» من إجازته التى يقضيها بإحدى دول الخليج، على أن يتم الحديث بينهما مجددًا لبحث التفاصيل بعمق أكثر، وعلى أثرها يتم اتخاذ القرار النهائى فى هذا الملف.

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مارك فان بوميل، المرشح لتدريب بايرن ميونيخ، انتقل من نادى ماسبراخت إلى نادى بى إس فى آيندهوفن فى عام 1999 وهناك حقق العديد من الألقاب مع ناديه الجديد، فحقق بطولة الدورى الهولندى لثلاثة مواسم وساهم فى وصول النادى إلى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أوروبا فى عام 2005. نال جائزة أفضل لاعب فى هولندا لعامى 2001 و2002.

فى نهاية موسم 2004-2005 انتقل إلى نادى برشلونة الإسبانى مجاناً بعد انتهاء عقده مع نادى بى إس فى آيندهوفن، واستطاع المشاركة أساسيا فى العديد من المباريات وكان عنصر قوة فى خط وسط النادى الكاتالونى خصوصاً بعد إصابة تشافى هيرنانديز بقطع فى الرباط الصليبى لركبته فى بداية الموسم، وحقق فان بوميل أكبر نجاح له فى مسيرته الكروية مع برشلونة فى هذا الموسم بالحصول على لقب الدورى الإسبانى ولقب دورى أبطال أوروبا على حساب أرسنال الإنجليزى، بالإضافة إلى لقب كأس السوبر الإسبانى.

وفى بداية موسم 2006-2007 انتقل فان بوميل إلى نادى بايرن ميونيخ الألمانى، واعتبر منذ قدومه ركيزة أساسية فى خط وسط الفريق البافارى. وبعد اعتزال الحارس الدولى الألمانى أوليفر كان، اختير فان بوميل مطلع موسم 2008-2009 قائداً لبايرن ميونيخ، وجدد المدير الفنى الهولندى لويس فان جال ثقته به قائداً مطلع موسم 2009-2010، وهو أول قائد غير ألمانى لبايرن ميونيخ على الإطلاق.

وفى يوم 25 يناير 2011 انتقل إلى نادى إى سى ميلان مجانا، ولعب معهم موسما ونصف الموسم حقق خلالها لقب الدورى الإيطالى ولقب كأس السوبر الإيطالى، لينتقل بعدها إلى ناديه الأول الذى ساهم فى شهرته وهو بى إس فى آيندهوفن ولعب معهم موسما ختاميا، ثم اعتزل بعدها كرة القدم.

وتعرض كوفاتش للإقالة الأحد الماضى، بعد يوم واحد على سقوط فريقه المدوى خارج أرضه بخسارته من آينتراخت فرانكفورت (1-5) فى الدورى الألمانى.

نيكو كوفاتش الراحل عن صفوف فريق بايرن ميونيخ بفضحية كروية من مواليد 15 أكتوبر 1971 فى برلين فى ألمانيا، لاعب ومدرب كرة قدم كرواتى. يعمل حالياً مدربا لنادى بايرن ميونيخ الألمانى.

وقد بدأ مسيرته الكروية مع نادى هيرتا زهلندورف فى عام 1989، ولعب معهم حتى عام 1991، وشارك معهم فى 25 مباراة وسجل 7 أهداف، وفى عام 1991 انتقل إلى نادى هيرتا برلين، ولعب معهم حتى عام 1996، وشارك معهم فى 148 مباراة وسجل 15 هدفا، وفى عام 1996 انتقل إلى نادى باير ليفركوزن، ولعب معهم حتى عام 1999، وشارك معهم فى 77 مباراة وسجل 8 أهداف، وفى عام 1999 انتقل إلى نادى هامبورج، ولعب معهم حتى عام 2001، وشارك معهم فى 55 مباراة وسجل 12 هدفا، وفى عام 2001 انتقل إلى نادى بايرن ميونيخ، ولعب معهم حتى عام 2003، وشارك معهم فى 34 مباراة وسجل 3 أهداف، وفى عام 2003 انتقل إلى نادى هيرتا برلين، ولعب معهم حتى عام 2006، وشارك معهم فى 75 مباراة وسجل 8 أهداف، ومنذ عام 2006 أنهى مسيرته الرياضية مع ريد بل سالزبورج النمساوى.