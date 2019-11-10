شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة غانا .. عُقدة الجولة الثانية التي يسعى منتخب مصر الأولمبي للتخلص منها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتطلع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم لحسم مباراة الجولة الثانية لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، في مواجهة نظيره الغاني مساء الإثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وتستضف مصر منافسات النسخة الثالثة لكأس أمم أفريقيا 2019 تحت 23 عاماً، في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.

وكان المنتخب المصري قد ظفر بالنقاط الثلاثة في مباراة الافتتاح على حساب نظيره المالي بهدف دون رد لمهاجمه مصطفى محمد.

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وعلى مدار مشاركتي مصر في النسختين السابقتين من أمم أفرقيا تحت 23 عاماً، عانى شباب الفراعنة من لعنة الجولة الثانية فعجزوا عن تدوين أي انتصار خلالها في المرتين.

الجولة الثانية للنسخة الأولى من أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، والتي اقيمت بالمغرب في 2011، جمعت منتخب مصر الأولمبي بنظيره الإيفواري وانتهت المباراة بفوز الأفيال بهدف دون رد عن طريق اللاعب "كونيه" قبل النهاية بـ 8 دقائق.

أما الجولة الثانية لنسخة 2015 بالسنغال، فجمعت منتخبنا الأولمبي بنظيره النيجيري في مباراة متقلبة الأطوار، نجح خلالها شباب الفراعنة في العودة في النتيجة وإدارك التعادل بنتيجة 2/2، بعدما كان متأخراً بثنائية نظيفة في شوط المباراة الاول، وسجل ثنائية منتخبنا يومها كل من رمضان صبحي وكريم ممدوح.

ترى هل يسجل منتخب مصر الأول انتصاره الأول في الجولة الثانية على مدار تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، خلال مواجهة غانا مساء الاثنين؟

بقى أن نذكر أن منتخب مصر الاولمبي قد عبر مجموعته وقطع بطاقة الترشح لنصف الفنهائي في النسخة الأولى عام 2011، بينما فشل في ذلك في نسخة 2015 بالمغرب واحتل المركز الأخير بالمجموعة.