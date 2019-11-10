شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق مصري كاسح في مواجهات كينيا وحسام البدري يسجل هدفه الدولي الوحيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف منتخب مصر الأول نظيره الكيني، مساء الخميس المقبل، بملعب الجيش ببرج العرب بالاسكندرية، بالجولة الأولى بتصفيات أمم أفريقيا 2021، المقرر إقامتها بالكاميرون.

وتضم مجموعة مصر كل من منتخبات كينيا وجزر القمر وتوجو.

وتقابل المنتخبان المصري والكيني من قبل في 22 مواجهة بواقع 14 رسمية و 8 وديات.

ويمتلك المنتخب المصري الكلمة العليا في تاريخ مواجهاته أمام نجوم هارامبي، إذ حقق الانتصار في 18 مباراة مقابل انتصار وحيد للكينيين في مباراة عام 1979 بتصفيات أمم أفريقيا، و 3 تعادلات " 2سلبي و1 إيجابي"، حيث لم ينتصر المنتخب الكيني على نظيره المصري منذ 40 عاماً.

وسجل الفراعنة 48 هدفاً مقابل 14 هدفاً لنجوم هارامبي، حيث يعتلي صدارة الهدافين في مواجهات المنتخبين كل من جمال عبدالحميد ومحمد رمضان نجمي مصر ولكل منهما 4 اهداف.

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الثنائي محمد رمضان وأحمد بلال هما فقط من سجلا ثلاثة أهداف "هاتريك" في تاريخ مواجهات مصر وكينيا.

المدير الفني الحالي لمنتخب مصر حسام البدري، سجل هدفه الدولي الوحيد خلال 11 مباراة بقميص الفراعنة، في شباك المنتخب الكيني، وذلك في أبريل من عام 1981 بتصفيات كأس أمم أفريقيا.

فاروق السيد نجم منتخب مصر السابق هو أول من نجوم الفراعنة الذين تمكنوا من هز شباك المنتخب الكيني وذلك في المباراة الأولى عام 1965 والتي انتهت بفوز مصر بنتيجة 4/3 بدورة الألعاب الأفريقية، بينما يعتبر عمرو جمال هو أخر المسجلين من نجوم منتخب مصر في شباك نجوم هارامبي.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات المنتخبين كان بانتصار الفراعنة بخماسية نظيفة ودياً في عام 2012.

مباراة وحيدة جمعت الطرفين في نوفمبر قبل مباراة الخميس المقبل، وكانت في الحادي عشر من نوفمبر لعام 1979، وانتهت بفوز مصر بثلاثية نظيفة حملت توقيع مختار مختار وأسامة خليل ووحيد كامل.

حافظ المنتخب المصري على نظافة شباكه في 14 مباراة أمام كينيا، مقابل 3 مرات فقط احتفظ الكينيوين بنظافة شباكهم أمام الفراعنة.