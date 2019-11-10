تأهل منتخبنا اليمني بعد تعادله مع قطر إلى نهائيات كأس آسيا 2020 للشباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

تأهل المنتخب اليمني إلى نهائيات كأس آسيا 2020 للشباب التي ستقام في أوزبكستان، وذلك بعد تعادله مع نظيره قطر(1-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، بملاعب أكاديمية أسباير في إطار مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.



أحرز نايف الحضرمي هدف المنتخب القطري في الدقيقة 42 من ركلة حرة مباشرة، وسجل ماهر أحمد للمنتخب اليمني في الدقيقة 63، كما أهدر محمد عبد الوهاب ركلة جزاء للمنتخب اليمني في الدقيقة 62.

وارتفع رصيد المنتخب القطري إلى 7 نقاط وهو نفس رصيد اليمن، لكن فارق الأهداف منح الأفضلية للعنابي في تصدر المجموعة ومن ثم التأهل مباشرة لكأس آسيا.

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على الجانب الآخر اقترب المنتخب اليمني من التأهل بنسبة كبيرة للغاية، على اعتبار أنه سيكون ضمن أفضل الفرق التي حصلت على المركز الثاني كونه حصد 7 نقاط.

جاءت المباراة جيدة المستوى تبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور في الشوط الأول الذي نجح خلاله المنتخب القطري في تسجيل هدف أنهى به هذا الشوط.

وتفوق المنتخب اليمني في الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدف التعادل.

واستمرت محاولات المنتخب اليمني في البحث عن الفوز من أجل التأهل، لكن كل المحاولات باءت بالفشل أمام صمود الدفاع القطري.