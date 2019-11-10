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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم جديد يحققه صلاح بعد مباراة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
إنتهت معركة الأنفيلد بين ليفربول ومانشستر سيتي بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في قمة مواجهات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل أهداف ليفربول فابينيو في الدقيقة 6 بتسديدة صاروخية ومحمد صلاح في الدقيقة 13 برأسية قوية وساديو ماني برأسية أيضاً في الدقيقة 52، بينما سجل هدف السيتي الوحيد بيرناردو سيلفا في الدقيقة 78.
وواصل الفرعون المصري تألقه اللافت رفقة الريدز منذ أن إنضم من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث شارك صلاح في 52 هدفاً في البرمييرليج خلال 44 مباراة، حيث هز الشباك في 38 مناسبة، وصنع 14 هدفاً لزملائه.
ويحتل ليفربول صدراة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط خلف مطارديه ليستر سيتي وتشيلسي.
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