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رقم جديد يحققه صلاح بعد مباراة مانشستر سيتي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

إنتهت معركة الأنفيلد بين ومانشستر سيتي بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في قمة مواجهات الجولة 12 من الممتاز.

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وسجل أهداف ليفربول فابينيو في الدقيقة 6 بتسديدة صاروخية ومحمد صلاح في الدقيقة 13 برأسية قوية وساديو ماني برأسية أيضاً في الدقيقة 52، بينما سجل هدف السيتي الوحيد بيرناردو سيلفا في الدقيقة 78.

وواصل الفرعون المصري تألقه اللافت رفقة الريدز منذ أن إنضم من روما الإيطالي في صيف  2017، حيث شارك صلاح في 52 هدفاً في البرمييرليج خلال 44 مباراة، حيث هز الشباك في 38 مناسبة، وصنع 14  هدفاً لزملائه.

ويحتل ليفربول صدراة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط خلف مطارديه ليستر سيتي وتشيلسي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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