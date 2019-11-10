شاهد.. لحظة انفعال جوارديولا على حكم مباراة ليفربول وسيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

انفعل بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بشدة على مايكل أوليفر، حكم مباراة فريقه أمام ليفربول، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، والتي انتهت بفوز الريدز (3-1)، ضمن الجولة الـ12 للبريميرليج.



وطالب جوارديولا باحتساب ركلة جزاء لفريقه، في الدقيقة 83، بعدما اصطدمت تمريرة رحيم ستيرلينج بيد ألكسندر أرنولد، داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أمر باستئناف اللعب.

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واعترض مدرب السيتي بشدة على قرار الحكم، وأشار بيده إلى أن هذه اللعبة، هي الثانية التي لم تحتسب لفريقه كضربة جزاء.

ولجأ مايكل أوليفر للـVAR في الشوط الأول، بعدما اصطدمت الكرة بيد أرنولد أيضا، داخل منطقة جزاء ليفربول، لكنه لم يحتسب شيئًا، في لعبة ارتدت لتصبح الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وعقب انتهاء المباراة، توجه جوارديولا أيضا إلى الحكم، متحدثا معه بانفعال.