ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتصدر بعد الثلاثية في مرمى مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

إنتهت قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ومانشستر سيتي بفوز مستحق للريدز بثلاثية مقابل هدف في ختام الجولة 12 من البرمييرليج.



سجل أهداف لبفربول فابينيو في الدقيقة 6 ومحمد صلاح في الدقيقة 13 وساديو ماني في الدقيقة 52، بينما سجل هدف السيتي الوحيد بيرناردو سيلفا في الدقيقة 78.

تغييرات في رباعي القمة

عزز ليفربول صدراته بفضل هذا الفوز برصيد 34 نقطة، بينما خسر السيتي وصافته لمصلحة ليستر سيتي وتشيلسي أصحاب النقاط الـ 26 ، ليتراجع أبناء جوارديولا للمركز الرابع برصيد 25 نقطة، ويصبح الترتيب كالتالي.

1- ليفربول 34 نقطة

2- ليستر سيتي 26 نقطة

3- تشيلسي 26 نقطة.

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4- مانشيستر سيتي 25 نقطة.

5- شيفيلد يونايتد 17 نقطة

6- أرسنال 17 نقطة.

7- مانشستر يونايتد 16 نقطة.

لا جديد في مراكز الهبوط

بقي ثلاثي الهبوط كما هو وإن شهد تبادل للمراكز فيما بينهم، حيث تراجع نوريتش سيتي للمركز الأخير برصيد 7 نقط بعد أن خسر أمام واتفورد الذي تقدم للمركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط.

18- واتفورد 8 نقاط

19 - ساوثهامبتون 8 نقاط

20 - نوريتش سيتي 7 نقاط.