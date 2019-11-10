وجوه جديدة بقائمة المنتخب الجزائري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل كشف المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي أمس عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في مباراتي الجزائر أمام زامبيا وبوتسوانا الخميس والاثنين المقبلين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وضمت القائمة 23 لاعبا بينهم آدم زرقان (أتلتيك بارادو الجزائري) الذي يستدعى لأول مرة، وكذلك الحال بالنسبة لماكسيم سبانو رحو (فالونسيان الفرنسي)، ومحمد رضا حلايمية (بيرشوت البلجيكي).

وأعاد بلماضي، العربي هلال سوداني (أولمبياكوس اليوناني) بعد غياب استمر لأشهر عدة، وهاريس بلقبلة، الذي استبعد من قائمة الخضر قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت بمصر الصيف الماضي، إلى جانب عودة اندي ديلور (مونبولييه الفرنسي).

وغاب عن القائمة ياسين براهيمي المتألق مع الريان القطري، إضافة إلى إلياس حساني (كارجالي البلغاري)، وسعيد بن رحمة (بريندفورد الإنجليزي)، وزين الدين فرحات، لاعب (نيم الفرنسي)، وهشام بوداوي (نيس الفرنسي).

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ويخوض المنتخب الجزائري معسكرا إعداديا بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة الجزائري.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: رايس مبولحي، عز الدين دوخة، الكسندر اوكيدجة.

وفي الدفاع: عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، أيوب عبد اللاوي، جمال بن العمري، ماكسيم سبانو رحو، مهدي طاهرات، يوسف عطال، رضا حلايمية.

وفي خط الوسط: عدلان قديورة، هاريس بلقبلة، مهدي عبيد، إسماعيل بن ناصر، آدم رزقان، رياض محرز، سفيان فيجولي.

وفي خط الهجوم: إسلام سليماني، بغداد بونجاح، يوسف بلايلي، العربي هلال سوداني، اندي ديلور.