مونشنجلادباخ يقوي صدارته للدوري الألماني بثلاثية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _برلين

عزز بوروسيا مونشنجلادباخ صدارته للدوري الألماني بفوزه 3 - 1 على فيرaدر بريمن أمس في المرحلة الـ11، رافعا

رصيد إلى 25 نقطة متربعا في الصدارة بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فريقي لايبزج وبايرن ميونخ.

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في المقابل تجمد رصيد بريمن عند 11 نقطة في المركز الـ13.

وافتتح الجزائري رامي بن سبعيني التسجيل لمونشنجلادباخ، قبل أن يضيف زميله باتريك هيرمان الهدف الثاني.

وأهدر بريمن فرصة تقليص الفارق والعودة للمباراة من جديد، بعدما أضاع لاعبه دافي كلاسين ركلة جزاء في الدقيقة 53، ليأتي العقاب سريعا من جانب مونشنجلادباخ الذي سجل لاعبه هيرمان الهدف الثالث للفريق وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 59.

واضطر مونشنجلادباخ للعب بعشرة لاعبين عقب طرد بن سبعيني إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 87، ليستغل بريمن النقص ويحرز لاعبه ليوناردو بيتنكورت الهدف الوحيد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.