خسارة آسيوية غير مستحقة ليد الوحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خسر فريق كرة اليد بنادي الوحدة أمس مواجهته أمام نظيره الوكرة القطري بنتيجة 23-22، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة آسيا للأندية الأبطال لكرة اليد، المقامة حاليا في كوريا الجنوبية، بعد مباراة قوية من الجانبين.

وجاءت خسارة الوحدة رغم نجاحه في إنهاء الشوط الأول متقدما بفارق هدف (12-11).

وفي الشوط الثاني، ظهر الوكرة أفضل من الوحدة وتقدم بفارق 3 أهداف عند الدقيقة 20، إلا أن الوحدة فاق من غفوته وعاد لتقليص الفارق، لكنه أضاع ركلة جزاء عندما كانت النتيجة 23-22.