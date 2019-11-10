44 يوما بين رحيل أو بقاء رومارينيو بالاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات _ جدة

رغم تبقي شهر وأسبوعين (44 يوما) على الفترة التي تسمح لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو داسيلفا بالانتقال إلى أي ناد آخر دون العودة لإدارة ناديه التي تملك عقده وبطاقته الدولية، إلا أن النادي لم يعلن طي الملف بتجديد عقد اللاعب.

Advertisements

ومنذ صفر الماضي، بدأت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي تحركاتها لتجديد عقد رومارينيو بعد أن أولت هذا الملف أولوية لطيه وقطع كل الطرق لانتقاله لأي ناد محلي أو خارجي، خاصة أن اللاعب مرغوب لدى أندية برازيلية وإماراتية كانت قد سعت للتعاقد معه على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي.

ذات الأمر ينطبق على حارس الفريق، الدولي أمين بخاري، حيث يدخل فترة الانتقال الحر في آخر 6 أشهر من عقده في يناير المقبل. وأشارت مصادر لـ»مكة» إلى أن اللاعب لم يتلق أي مخاطبة شفهية أو رسمية بشأن تجديد عقده خلال الأيام الماضية.

من جهة أخرى منح المدير الفني الهولندي تين كات لاعبيه راحة 4 أيام تزامنا مع فترة التوقف الحالية التي يخوض خلالها المنتخب الأول مباراة أمام أوزبكستان ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، وكذلك خوض مباراة ودية أمام منتخب الباراجواي.